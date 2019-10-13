«Йокерит» одержал шестую победу подряд, обыграв «Салават»

«Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл «Салават Юлаев» (3:2 Б). Для финской команды эта победа стала шестой подряд. Решающий бросок исполнил форвард Микко Лехтонен.

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Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кадейкин — 1 (Кугрышев), 14:12 — 0:1. Лехтонен — 5 (О`Нилл, Леписто), 33:54 — 1:1. О`Нилл — 4 (бол., Контиола, Мяеналанен), 35:01 — 2:1. Хохряков — 2 (Умарк, Ларсен), 35:41 — 2:2.

Победный буллит: Лехтонен.

Вратари: Калниньш — Метсола (Кареев, 65:00).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 24 (6+10+6+2) — 24 (8+7+8+1).

Судьи: Ромасько, Черриг.

13 октября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

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