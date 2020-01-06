«Йокерит» обыграл рижское «Динамо», забросив в ворота соперника семь шайб

Рижское «Динамо» проиграло дома «Йокериту» (0:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Риге.

В составе финской команды по хет-трику в свой актив записали нападающие Никлас Йенсен и Петер Регин, еще одну шайбу забросил защитник Сами Леписто.

Для «Йокерита» эта победа стала третьей подряд в КХЛ.

«Динамо» с 31 баллом занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» — 4-я строчка и 59 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:7 (0:4, 0:3, 0:0)

Голы: Регин — 11 (Грант, Йоэнсуу), 6:48 — 0:1. Йенсен — 5 (Лев, Хаапала), 7:30 — 0:2. Регин — 12 (Леписто, О`Нилл), 9:38 — 0:3. Йенсен — 6 (бол., Лехтонен, Леписто), 14:35 — 0:4. Йенсен — 7 (Лехтонен, Грант), 27:18 — 0:5. Регин — 13 (бол., Мозес, О`Нилл), 31:21 — 0:6. Леписто — 5 (бол., Контиола, Лехтонен), 34:17 — 0:7.

Вратари: Ворис (Лиепиньш, 40:00) — Калниньш.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 25 (12+7+6) — 36 (14+12+10).

Судьи: Гусев, Сергеев.

6 января. Рига. «Арена Рига».