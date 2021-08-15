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Яруллин — о длинных контрактах в КХЛ: «Это вопрос менталитета российского человека»

20:40
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Новичок «Трактора» и бывший защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал о том, как случился его переход в челябинскую команду и почему российские менеджеры не любят давать длинные контракты хоккеистам.

— Сколько времени у вас ушло на самоидентификацию как игрока «Трактора»?

— Понимал, что с момента перехода я в новой команде и должен делать все для ее успехов. Это моя работа и обязанность. В любом случае буду переживать за «Ак Барс» и желать команде только хорошего. Это клуб, в котором я вырос, отыграл почти всю сознательную жизнь. Переход — тяжелый шаг для меня, но так было суждено сделать.

— Вы для себя поняли, почему год назад «Ак Барс» не согласился подписать с вами длительный контракт?

— Наверное, это вопрос менталитета российского человека. Мол, игрок подпишет долгий контракт и успокоится. Сменки реже — деньги те же. Из-за этого менеджеры боятся предлагать длительные контракты.

— Разве вы давали такие поводы? Кажется, нет.

— Согласен. Я старался показать преданность клубу, показать, что хочу играть дольше. Эту ситуацию можно понять и с их стороны, и с моей. Никаких обид нет.

— Правильно понимаю, что, когда вы подписывали контракт с «Трактором», срок имел для вас принципиальное значение?

— Естественно, не хочется бегать по клубам. Команда-чемпион, как показывает практика, не строится за один год. На это нужно время. Поэтому и принял такое решение. Хочется выигрывать еще и еще. Годы-то уходят, кто знает, сколько еще буду играть.

— Правда, что челябинцы весной сделали вам предложение и просто ждали, чем завершатся ваши переговоры с «Ак Барсом»?

— У меня были личные моменты, из-за которых сильно не погружался в процесс. Не общался лично со сторонами, все это делал агент. Знаю, что было общение и с «Ак Барсом», и с «Трактором».

Полностью интервью Альберта Яруллина читайте здесь

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