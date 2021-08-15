Яруллин рассказал, как удается соблюдать мусульманский пост во время тренировочного процесса
Защитник «Трактора» Альберт Яруллин рассказал, как удается совмещать пост в Рамадан и тренировочный процесс в священный месяц мусульман.
— Как в команде, особенно медицинский штаб, относятся к соблюдению Рамадана? В дневное время не употребляете пищу и воду, а ведь нужно тренироваться.
— Ну, до этого еще далеко. Пока нет моментов, которые могли бы пересекаться. У нас достаточно времени, чтобы успеть прочитать молитву. Тренировочный процесс есть тренировочный процесс. Мы спокойно совмещаем одно с другим. Пост обязателен для каждого взрослого состоявшегося мусульманина, но есть условия, при которых разрешается оставить пост. При этом в будущем его обязательно нужно возместить. Например, послабления разрешаются больному человеку, путнику или беременной женщине. Сложностей никаких нет.
— При этом приемы пищи переносятся на ночное время.
— Да, ты можешь кушать до начала рассвета и после захода солнца.
— После этого не трудно отучить себя есть по ночам?
— Нет, проблем нет. Хотя когда впервые начинал поститься, то думал, что сложно пить и есть только ночью, а потом перестраиваться.
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