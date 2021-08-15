Защитник «Трактора» Альберт Яруллин рассказал о желании попробовать свои силы в НХЛ.

— Вы говорили, что хотели бы попробовать себя в НХЛ, но только при условии, что будет твердое место в основе. Значит ли это, что сейчас, учитывая срок контракта с «Трактором» и ваш возраст, потенциальный отъезд в НХЛ — закрытая история?

— Да, наверное. Во-первых, сейчас сложное время из-за пандемии. Пока ждешь предложения из НХЛ, можешь упустить шанс здесь из-за потолка зарплат. Здраво подумал и принял решение остаться в России. Конечно, это мечта — поехать и сыграть в НХЛ. Но нет никакой трагедии, если ты ее не выполнишь. Это лига, в которой было бы интересно поиграть, но если нет, то нет.

— За последние годы поступали ли конкретные предложения из НХЛ?

— Какие-то предложения поступали, но никакой конкретики.

— Вас не задрафтовали в НХЛ, несмотря на сильный юниорский чемпионат мира. Тогда у вас не было крушения мечты, когда видели, как выбирают партнеров по команде?

— Нет, такого не было. На тот момент, конечно, приятно было быть задрафтованным, но сейчас понимаю, что, может, и смысла в этом нет. Ты можешь выбирать клуб сам, твои права никому не принадлежат. У нас в принципе немного людей задрафтовали, хотя год довольно сильный. Только Кучерова, Нестерова, Косова, Шалунова, Хохлачева. Большого сожаления от невыбора на драфте не было.

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