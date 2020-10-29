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Ярослав Алексеев вернулся в «Динамо»

19:40
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Форвард Ярослав Алексеев подписал контракт с московским «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

Двухстороннее соглашение с 21-летним игроком рассчитано до конца сезона.

Алексеев является воспитанником «Динамо». Нынешний сезон форвард должен был начать в челябинском «Челмете», однако ни одного матча за уральскую команду не провел и вернулся в московский клуб в статусе неограниченно свободного агента.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/127049-yaroslav_alekseev_podpisal_kontrakt_s____dinamo___moskva

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