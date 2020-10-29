Ярослав Алексеев вернулся в «Динамо»

Форвард Ярослав Алексеев подписал контракт с московским «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

Двухстороннее соглашение с 21-летним игроком рассчитано до конца сезона.

Алексеев является воспитанником «Динамо». Нынешний сезон форвард должен был начать в челябинском «Челмете», однако ни одного матча за уральскую команду не провел и вернулся в московский клуб в статусе неограниченно свободного агента.