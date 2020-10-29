Ярослав Алексеев вернулся в «Динамо»
Форвард Ярослав Алексеев подписал контракт с московским «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.
Двухстороннее соглашение с 21-летним игроком рассчитано до конца сезона.
Алексеев является воспитанником «Динамо». Нынешний сезон форвард должен был начать в челябинском «Челмете», однако ни одного матча за уральскую команду не провел и вернулся в московский клуб в статусе неограниченно свободного агента.
? Ярослав Алексеев возвращается в московское «Динамо»!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) October 29, 2020
Контракт с хоккеистом носит двусторонний характер и рассчитан до конца сезона.
Подробности: https://t.co/KLiXlIrLZl pic.twitter.com/uCd2K7KKLx
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/127049-yaroslav_alekseev_podpisal_kontrakt_s____dinamo___moskva