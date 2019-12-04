Ярно Коскиранта: «СКА будет очень непросто в матче с «Ак Барсом»

Нападающий СКА Ярно Коскиранта перед матчем с «Ак Барсом»? отметил уровень соперника. Игра состоится в среду, 4 октября, в Санкт-Петербурге.

— Сейчас у «Ак Барса» собралась сильная команда, которая выглядит в этом сезоне очень хорошо — ее результаты говорят сами за себя, — сказал «Известиям» нападающий СКА Ярно Коскиранта. — Нам будет очень непросто, но мы нашли свою игру, преодолели негативный отрезок и сейчас много побеждаем, а удачный матч с ЦСКА только добавляет команде уверенности. Поэтому подходим к встрече с «Ак Барсом» с позитивным настроем и намерены добиться успеха.