Яркая речь Хартли в победной раздевалке «Авангарда»
21:30
«Авангард» в своем официальном Twitter опубликовал видео из победной раздевалки омского клуба после матча в КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1).
В ролике главный тренер команды Боб Хартли обратился к хоккеистам с эмоциональным обращением. Специалист подписал с «Авангардом» новый двухлетний контракт.
Речь главного тренера, вручение такого важного свитера, передача пояса лучшего игрока — всё это есть в нашей победной раздевалке! Смотрим и делимся с друзьями, пусть они разделят радость победы ?? #МыВИгре #ИграемЗаОмск pic.twitter.com/g3AaMb4qrh— ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 21, 2019
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