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Яркая речь Хартли в победной раздевалке «Авангарда»

21:30
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«Авангард» в своем официальном Twitter опубликовал видео из победной раздевалки омского клуба после матча в КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

В ролике главный тренер команды Боб Хартли обратился к хоккеистам с эмоциональным обращением. Специалист подписал с «Авангардом» новый двухлетний контракт.

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