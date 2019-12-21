Яркая речь Хартли в победной раздевалке «Авангарда»

«Авангард» в своем официальном Twitter опубликовал видео из победной раздевалки омского клуба после матча в КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

В ролике главный тренер команды Боб Хартли обратился к хоккеистам с эмоциональным обращением. Специалист подписал с «Авангардом» новый двухлетний контракт.