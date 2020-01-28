В третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» — «Сибирь» канадский форвард хозяев Колтон Гиллис провел силовой прием на грани фола против Николая Тимашова.

Судьи не зафиксировали нарушение, однако нападающий гостей Данил Романцев решил поквитаться за партнера, кинувшись на Гиллиса. Игроки сбросили перчатки и нанесли каждый серию точных ударов, в конце боя похлопав друг друга в знак уважения.