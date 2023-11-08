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Сегодня, 13:30

Якупов рассказал, чем планирует заниматься после окончания игровой карьеры

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Наиль Якупов.
Фото ХК «Нефтехимик»

Форвард «Нефтехимика», первый номер драфта НХЛ-2012 года Наиль Якупов в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о планах после завершения выступления на профессиональном уровне.

— Что планируете делать после окончания карьеры?

— Путешествовать.

— Путешествия — это трата денег. А как их зарабатывать?

— Да вроде бы нормально уже заработал.

— Это пока зарплата приходит стабильно.

— Да, поэтому в свободное время ты должен заниматься чем-то еще. Я не говорю про бизнес или инвестиции, но сейчас есть моменты, над которыми я работаю. Готовлю подушку безопасности.

— Ну а чем конкретно будете заниматься? Кто-то после карьеры пошел в СМИ. Кто-то — в тренеры.

— Пока у меня нет постоянных увлечений, чтобы я целиком туда смог погрузиться. Это приходит не внезапно.

— Может быть, станете скаутом?

— Были мысли дальше связать себя с хоккеем, но сейчас вроде бы их и нет. Пока не испытываю такого желания. Детским тренером — нет. Скаутом — не знаю.

— Менеджером?

— Кажется, что это легко, когда наблюдаешь со стороны. Смотришь хоккей, изучаешь статистику других игроков, делаешь выводы. Но когда ты приступаешь к делам, то все оказывается не так просто. Много подводных течений. Агенты постоянно названивают. Чтобы быть скаутом, надо все время куда-то летать. Надо ли мне это сейчас, я не знаю. Еще лет пять есть подумать.

— С какой страны начнете путешествовать?

— С Турции. Был в Стамбуле с родителями, маленький. Сейчас хочу поехать снова, побывать на экскурсиях. Никогда не был в Италии. Несколько лет назад сделал визу, купил билет, оплатил отель, но шенген оказался уже просрочен. Вообще хочу каждое лето посещать две новые страны. Хочется только, чтобы на планете был мир.

Наиль Якупов. «Хоккей пока не надоедает, но все когда-то заканчивается». Якупов — о возвращении в родной клуб

Наиль Якупов
Хоккей
ХК Нефтехимик
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