Якупов рассказал, чем планирует заниматься после окончания игровой карьеры
Форвард «Нефтехимика», первый номер драфта НХЛ-2012 года Наиль Якупов в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о планах после завершения выступления на профессиональном уровне.
— Что планируете делать после окончания карьеры?
— Путешествовать.
— Путешествия — это трата денег. А как их зарабатывать?
— Да вроде бы нормально уже заработал.
— Это пока зарплата приходит стабильно.
— Да, поэтому в свободное время ты должен заниматься чем-то еще. Я не говорю про бизнес или инвестиции, но сейчас есть моменты, над которыми я работаю. Готовлю подушку безопасности.
— Ну а чем конкретно будете заниматься? Кто-то после карьеры пошел в СМИ. Кто-то — в тренеры.
— Пока у меня нет постоянных увлечений, чтобы я целиком туда смог погрузиться. Это приходит не внезапно.
— Может быть, станете скаутом?
— Были мысли дальше связать себя с хоккеем, но сейчас вроде бы их и нет. Пока не испытываю такого желания. Детским тренером — нет. Скаутом — не знаю.
— Менеджером?
— Кажется, что это легко, когда наблюдаешь со стороны. Смотришь хоккей, изучаешь статистику других игроков, делаешь выводы. Но когда ты приступаешь к делам, то все оказывается не так просто. Много подводных течений. Агенты постоянно названивают. Чтобы быть скаутом, надо все время куда-то летать. Надо ли мне это сейчас, я не знаю. Еще лет пять есть подумать.
— С какой страны начнете путешествовать?
— С Турции. Был в Стамбуле с родителями, маленький. Сейчас хочу поехать снова, побывать на экскурсиях. Никогда не был в Италии. Несколько лет назад сделал визу, купил билет, оплатил отель, но шенген оказался уже просрочен. Вообще хочу каждое лето посещать две новые страны. Хочется только, чтобы на планете был мир.
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