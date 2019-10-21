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Ягр сказал, что приедет в Омск. «Авангард» позвал его на хоккей — может, не только посмотреть

09:11
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Бывший нападающий «Авангарда» Яромир Ягр сказал, что продолжает следить за клубом и хочет в скором времени посетить Россию с визитом и навестить бывших одноклубников.

— Хочу пожелать «Авангарду» всего самого наилучшего, — сказал Ягр в интервью Twitter «Ястребов». — Я провел замечательное время в Омске. Скучаю по вам!

Жаль, что так вышло с ареной и команде пришлось переехать и играть в другом месте. Омск — отличный город, где все так любят хоккей. Мне было там очень хорошо. И у меня осталось много друзей в Омске, так что рано или поздно я обязательно приеду. Ждите меня.

47-летний нападающий продолжает профессиональную карьеру, выступая за «Кладно» в чемпионате Чехии. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей и набрал 10 (7+3) очков.

За «Авангард» Ягр выступал с 2008 по 2011 годы и был капитаном команды. Всего в КХЛ он провел 155 матчей и набрал 145 (66+79) очков. В плей-офф на его счету 20 (7+13) результативных баллов в 26 встречах.

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