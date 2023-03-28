Быков: «В седьмом матче серии ЦСКА — «Локомотив» буду переживать за родных армейцев»
Бывший главный тренер ЦСКА Вячеслав Быков поделился ожиданиями от седьмого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ между армейцами и «Локомотивом».
«Подтвердить свой титул всегда непросто. Все команды на чемпиона всегда настраиваются вдвойне серьезнее. Неудивительно, что «армейцам» этот плей-офф непросто дается. Но надо отдать должное ЦСКА за волю к победе и желание сохранить трофей. Подопечные Сергея Федорова стремятся подтвердить свой титул сильнейшей команды КХЛ и сохранить Кубок Гагарина.
Болельщиков ждет завораживающее зрелище, интересный, увлекательный и непредсказуемый седьмой матч серии ЦСКА с «Локомотивом» за выход в финал. Буду переживать и болеть за родных армейцев», — приводит Metaratings слова Быкова.
Счет в серии ЦСКА — «Локомотив» — 3-3. Седьмой и решающий матч состоится 29 марта в Москве, начало — в 19.30 (мск).
Победитель выйдет в финал Западной конференции Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
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