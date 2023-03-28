Каменский: «Ротенберг может завоевать первый титул в карьере в КХЛ, у СКА хорошая команда»

Олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский рассказал, кто может в этом сезоне победить в плей-офф.

«У ЦСКА и «Локомотива» одинаковые шансы на выход в финал Запада, но со СКА сыграет тот, кто в последнем матче сделает меньше ошибок. В борьбе за победу в Кубке Гагарина у всех одинаковые шансы. Все дают бой друг другу, «Адмирал» давал «Ак Барсу». Остались самые сильные клубы, они все будут претендовать на трофей. Ротенберг тоже может завоевать первый титул в своей карьере. У СКА хорошая, молодая команда, почему нет?» — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

27 марта «Локомотив» сравнять счет в серии (3-3) с ЦСКА. Решающая, седьмая игра состоится в среду, 29 марта в Москве. Начало — в 19:30 по московскому времени.