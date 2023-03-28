Каменский: «Ротенберг может завоевать первый титул в карьере в КХЛ, у СКА хорошая команда»
Олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский рассказал, кто может в этом сезоне победить в плей-офф.
«У ЦСКА и «Локомотива» одинаковые шансы на выход в финал Запада, но со СКА сыграет тот, кто в последнем матче сделает меньше ошибок. В борьбе за победу в Кубке Гагарина у всех одинаковые шансы. Все дают бой друг другу, «Адмирал» давал «Ак Барсу». Остались самые сильные клубы, они все будут претендовать на трофей. Ротенберг тоже может завоевать первый титул в своей карьере. У СКА хорошая, молодая команда, почему нет?» — приводит слова Каменского Metaratings.ru.
27 марта «Локомотив» сравнять счет в серии (3-3) с ЦСКА. Решающая, седьмая игра состоится в среду, 29 марта в Москве. Начало — в 19:30 по московскому времени.
Источник: Metaratings.ru
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|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|29.03
|19:30
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ЦСКА – Локомотив
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