Вудкрофт: «Динамо» заслужило победу в матче с «Локомотивом»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу в овертайме над «Локомотивом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы знаем «Локомотив» как отличную команду. Мы знали, что сегодня будет похоже на шахматный матч: много стратегии, много защитной игры. «Локомотив» хорошо играет в защите и не предоставляет много возможностей. Для нас было важно использовать свои шансы. Большую часть матча мы играли лучше, и заслужили сегодня победу», — цитирует Вудкрофта официальный сайт лиги.

«Мы сейчас в середине сезона, и, возможно, результативность падает. Да и играем мы сейчас против очень хороших команд. И у этих команд очень хорошие вратари», — заявил наставник белорусского клуба.

После этой победы минчане поднялись на шестое место на «Западе» с 34 очками, у железнодорожников — третья позиция (39 баллов).