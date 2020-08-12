Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от победы в матче Мемориала Ромазана против «Сибири» (3:2).

— Удачное начало игры складывалось из двух факторов: спортивной злости от вчерашнего поражения, и того, что команда начала сыгрываться, — приводит слова Воробьева официальный сайт КХЛ. — Почему не было Олкинуоры? Мужчина съел что-то не то, извиняюсь за подробности. Мы все время говорим, что защитники должны чаще бросать по воротам. Хорошо, что получилось. Для меня главное не кто забивает, а что команда выиграла.