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«Все время говорим, что защитники должны чаще бросать по воротам». Воробьев — о победе над «Сибирью»

03:41
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от победы в матче Мемориала Ромазана против «Сибири» (3:2).

— Удачное начало игры складывалось из двух факторов: спортивной злости от вчерашнего поражения, и того, что команда начала сыгрываться, — приводит слова Воробьева официальный сайт КХЛ. — Почему не было Олкинуоры? Мужчина съел что-то не то, извиняюсь за подробности. Мы все время говорим, что защитники должны чаще бросать по воротам. Хорошо, что получилось. Для меня главное не кто забивает, а что команда выиграла.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/08/11/471426.html

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