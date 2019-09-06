Все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о ярославском «Локомотиве»

В субботу, 7 сентября, в память о трагических событиях под Ярославлем 8-летней давности КХЛ и клубы Лиги проведут специальные акции, сообщается на официальном сайте КХЛ.

На всех четырех матчах в Хельсинки, Сочи, Хабаровске и Новосибирске будут выделены места на трибунах, на которых разложены 44 шарфа с логотипом ярославского «Локомотива» — по количеству погибших 7 сентября 2011 года.

Все 8 команд выйдут на лед со специальными нашивками на игровых свитерах в память о трагическом событии. Также во дворцах будут оборудованы мемориальные зоны, матчи начнутся с минуты молчания.

Напомним, что хоккеисты ярославского «Локомотива» погибли в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей