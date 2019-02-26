"Все ложились под шайбу и не жалели себя". Карсумс - о победе над СКА

Нападающий "Спартака" Мартиньш Карсумс после победы над СКА в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ (2:0) заявил, что вся команда не жалела себя в этой встрече. 32-летний форвард забросил вторую шайбу красно-белых.

- Мы хорошо подготовились к сегодняшней игре, сыграли так, как просили тренеры, - приводит слова Карсумса официальный сайт "Спартака". - Юлиус (Гудачек, голкипер "Спартака" - Прим. "СЭ") выдал обалденный матч, поймал все, что летело в сторону его ворот. Все ложились под шайбу, когда это было нужно, пластались и не жалели себя. Так и должно быть в плей-офф.

"Спартак" почти не атаковал в третьем периоде? Мы это сделали неумышленно. Да, немного прижались к воротам, так как соперник начал агрессивнее играть в атаке. Наверное, так не надо было делать, надо было сыграть как в первых двух периодах. Но, ничего, выстояли.

Вторая игра серии пройдет 28 февраля в Санкт-Петербурге.

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