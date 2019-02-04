20:36 | Хоккей — КХЛ

"Все хорошо". Моуринью - о падении на матче "Авангард" - СКА

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Известный футбольный тренер Жозе Моуринью заявил, что чувствует себя хорошо после падения на матче регулярного чемпионата КХЛ между "Авангардом" и СКА. 56-летний специалист выполнил символическое вбрасывание, а затем поскользнулся на ковре.

- Все хорошо. Спасибо, - сказал Моуринью в эфире канала "Матч ТВ".

Моуринью в настоящее время находится без клуба - он был уволен из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года.

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