«Вратари, вы там как вообще?» Экс-голкипер ЦСКА и «Спартака» отреагировал на шайбу от красной линии
20:29
Экс-голкипер ЦСКА, «Спартака» и «Атланта» Сергей Борисов в Twitter отреагировал на очередную шайбу, заброшенную с большой дистанции.
Защитник «Локомотива» Роман Савченко броском от красной линии поразил ворота «Сочи», которые защищал Дмитрий Шикин во время матча регулярного чемпионата КХЛ на «Арене-2000» в Ярославле.
— Очередной от красной... Вратари, вы там вообще как? — написал Борисов.
Очердной от красной??? Вратари,вы там вообще как??? pic.twitter.com/2iRC1xZaRc— Sergey Borisov (@goalie_sb75) 10 сентября 2019 г.
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