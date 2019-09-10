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«Вратари, вы там как вообще?» Экс-голкипер ЦСКА и «Спартака» отреагировал на шайбу от красной линии

20:29
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Экс-голкипер ЦСКА, «Спартака» и «Атланта» Сергей Борисов в Twitter отреагировал на очередную шайбу, заброшенную с большой дистанции.

Защитник «Локомотива» Роман Савченко броском от красной линии поразил ворота «Сочи», которые защищал Дмитрий Шикин во время матча регулярного чемпионата КХЛ на «Арене-2000» в Ярославле.

— Очередной от красной... Вратари, вы там вообще как? — написал Борисов.

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