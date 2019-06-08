Вратарь "Виннипега" Бердин не считает себя воспитанником "Салавата Юлаева"

Вратарь"Виннипега" Михаил Бердин рассказал, что не считает себя воспитанником "Салавата Юлаева". В 14 лет он покинул систему клуба, в КХЛ права на него принадлежат ЦСКА. В текущем сезоне Михаил провел 23 матча в АХЛ за "Манитобу"

– Я себя, если честно, не считаю воспитанником "Салавата Юлаева", со мной не очень красиво поступили, – цитирует ProSportStory Бердина. – Обиды никакой нет, я со всеми тренерами и с теми, с кем тренировался, в хороших отношениях. Просто считаю, что в другом клубе для меня сделали больше, чем в этом.

За кого переживаю в КХЛ? Только за отдельных игроков, друзей. Но я болел в прошлом сезоне за "Салават Юлаев", это мой дом, моя команда, болею как фанат.

Бердин провел 23 матча в регулярном сезоне АХЛ, на его счету 12 побед и 2 шатаута. В среднем за встречу Михаил пропускал 2,34 шайбы, отражая 92,7% бросков.

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