Вратарь «Динамо» Еременко: «По окончании этого сезона я, наверное, завершу карьеру»

Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

«Перед тем как подписывать нынешний контракт, я сперва переговорил с руководством клуба и тренерами — нужен ли я команде? — приводит слова игрока официальный сайт клуба. — Для меня важно, чтобы в меня верили, чтобы во мне были заинтересованы. Понятно, что сам я хотел играть и чувствовал, что могу, но этого мало. По окончании этого сезона я, наверное, остановлюсь. Хочется больше времени проводить дома. Жизнь проходит, и у профессиональных спортсменов всегда получается так, что семья на втором плане».

Нынешний контракт Еременко рассчитан до конца апреля 2022 года.

41-летний голкипер с 2011 года выступает за «Динамо» и дважды становился с командой обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013). Всего хоккеист сыграл за московский клуб в КХЛ 314 матчей, из которых 43 отстоял на ноль.