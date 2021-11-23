«Динамо» выступило с заявлением по состоянию здоровья 16-летнего хоккеиста Родионова
«Динамо» на своем официальном сайте выступило с заявлением о ситуации с 16-летним защитником молодежной команды Валентином Родионовым, который получил серьезную травму и находится в медикаментозной коме.
«21 ноября во время игры Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения Родионов после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Защитнику была оперативно оказана первая помощь, после чего он был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. На сегодняшний день Валентин находится в медикаментозной коме.
«Динамо» со своей стороны оказывает полную поддержку Родионову. Здоровьем юного игрока занимаются лучшие врачи Москвы.
Обращаем внимание, что никакие сборы средств в поддержку не ведутся. Клуб полностью берет на себя все финансовые расходы по медикаментозному обеспечению. Руководство, хоккеисты и тренерский штаб желают Валентину скорейшего выздоровления. Московское «Динамо» будет дополнительно сообщать об изменении состояния здоровья защитника", — говорится в заявлении московского клуба.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/181675-jelaem_zdorov_ya_valentinu_rodionovu
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