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«Динамо» выступило с заявлением по состоянию здоровья 16-летнего хоккеиста Родионова

15:25
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«Динамо» на своем официальном сайте выступило с заявлением о ситуации с 16-летним защитником молодежной команды Валентином Родионовым, который получил серьезную травму и находится в медикаментозной коме.

«21 ноября во время игры Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения Родионов после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Защитнику была оперативно оказана первая помощь, после чего он был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. На сегодняшний день Валентин находится в медикаментозной коме.

«Динамо» со своей стороны оказывает полную поддержку Родионову. Здоровьем юного игрока занимаются лучшие врачи Москвы.

Обращаем внимание, что никакие сборы средств в поддержку не ведутся. Клуб полностью берет на себя все финансовые расходы по медикаментозному обеспечению. Руководство, хоккеисты и тренерский штаб желают Валентину скорейшего выздоровления. Московское «Динамо» будет дополнительно сообщать об изменении состояния здоровья защитника", — говорится в заявлении московского клуба.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/181675-jelaem_zdorov_ya_valentinu_rodionovu

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Карен Саркисян все материалы автора
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