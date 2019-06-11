Войнов не перейдет в "Трактор"

Директор "Трактора" Борис Видгоф заявил, что челябинский клуб не может пригласить защитника Вячеслава Войнова по финансовым причинам.

– Мы знаем интересы и потребности Славы, мы просто не сможем его потянуть, к сожалению. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы он играл у нас, но пока не судьба, – цитирует Видгофа ТАСС.

30-летний Войнов начинал свою карьеру в "Тракторе". Выступая за "Лос-Анджелес", защитник стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В составе СКА Войнов выиграл Кубок Гагарина.

9 апреля НХЛ объявила о дисквалификации россиянина на сезон-2019/20 после обвинений в домашнем насилии. Позднее дисквалификация игрока была сокращена до середины следующего сезона.