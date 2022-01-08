Восемь арбитров КХЛ будут работать на Олимпийских играх в Пекине

Восемь судей КХЛ вызваны ИИХФ для работы на зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщается на официальном сайте лиги.

Среди главных судей, работающих на матчах КХЛ, приглашение на Олимпийские игры получили Андрис Ансонс, Мартин Фране, Роман Гофман, Евгений Ромасько и Максим Сидоренко. В качестве линейных арбитров на Олимпиаде будут работать Глеб Лазарев, Никита Шалагин и Дмитрий Шишло.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная России в группе B сыграет с командами Дании, Чехии и Швейцарии.