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Восемь арбитров КХЛ будут работать на Олимпийских играх в Пекине

12:25
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Восемь судей КХЛ вызваны ИИХФ для работы на зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщается на официальном сайте лиги.

Среди главных судей, работающих на матчах КХЛ, приглашение на Олимпийские игры получили Андрис Ансонс, Мартин Фране, Роман Гофман, Евгений Ромасько и Максим Сидоренко. В качестве линейных арбитров на Олимпиаде будут работать Глеб Лазарев, Никита Шалагин и Дмитрий Шишло.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная России в группе B сыграет с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2022/01/08/495687.html

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Карен Саркисян все материалы автора
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