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КХЛ отменила матчи ЦСКА против СКА и «Сочи» из-за коронавируса

11:20
ЦСКА — СКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА — СКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как ранее сообщал «СЭ», матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА отменен из-за коронавируса. Также КХЛ сообщила об отмене встречи ЦСКА с «Сочи».

«По состоянию на 8 января 2022 года у 17 представителей хоккейного клуба ЦСКА ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат, — говорится в официальном сообщении КХЛ. — Лига приняла решение не проводить игры СКА — ЦСКА и ЦСКА — «Сочи», запланированные на 9 и 11 января соответственно. Решение о возможности провести указанные встречи в более поздний срок будет принято дополнительно».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2022/01/08/495685.html

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Карен Саркисян все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное