КХЛ отменила матчи ЦСКА против СКА и «Сочи» из-за коронавируса

Как ранее сообщал «СЭ», матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА отменен из-за коронавируса. Также КХЛ сообщила об отмене встречи ЦСКА с «Сочи».

«По состоянию на 8 января 2022 года у 17 представителей хоккейного клуба ЦСКА ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат, — говорится в официальном сообщении КХЛ. — Лига приняла решение не проводить игры СКА — ЦСКА и ЦСКА — «Сочи», запланированные на 9 и 11 января соответственно. Решение о возможности провести указанные встречи в более поздний срок будет принято дополнительно».