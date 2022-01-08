В ЦСКА высказались об отмене ближайших матчей команды в КХЛ из-за коронавируса

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал отмену матчей против СКА (9 января) и «Сочи» (11 января) из-за 17 случаев заражения коронавирусом в команде армейцев.

«Мы заботимся о здоровье наших игроков, тренеров и персонала. А также понимаем, что должны соблюдать все необходимые меры, чтобы остановить распространение болезни. Поэтому после консультаций с КХЛ было принято решение об отмене двух ближайших матчей команды — в Санкт-Петербурге против СКА и дома против «Сочи». Будем совместно с лигой искать оптимальное решение сложившейся ситуации. На данный момент ближайший матч должен состояться 15 января против «Спартака», — цитирует Есмантовича ТАСС.

ЦСКА занимает второе место КХЛ, набрав 63 очка.