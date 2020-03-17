Воробьев рассказал о переговорах с Мозякиным

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев отметил, что роль в команде 39-летнего нападающего Сергея Мозякина будет зависеть от его состояния.

— В этой серии Мозякин был лучшим игроком нашей команды, — цитирует пресс-служба КХЛ Воробьева. — У нас было общее собрание, потом мы с тренерским штабом и Сергеем Ласьковым лично встретились с каждым игроком. С Мозякиным был разговор на тему, хочет ли он дальше продолжать игровую карьеру.

Сколько игрового времени он будет получать? Понимание в этом вопросе есть. Но мы посмотрим на то, как Сергей будет играть. Все будет зависеть от его состояния. Мозякин всегда хочет побеждать. Он максималист. Но, думаю, мы с ним в любом случае разберемся и решим, как будет лучше для него и команды.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Мозякин провел 57 матчей, в которых набрал 41 (15+26) очко, также на его счету 5 (2+3) баллов в 5 встречах плей-офф.

В сезоне-2019/20 «Металлург» вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ, где уступил «Барысу», счет в серии — 1:4.