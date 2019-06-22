Вольски подписал новый контракт с "Куньлунем"

Как ранее сообщал "СЭ", нападающий "Куньлуня" Войтек Вольски переподписал контракт с китайской командой на новых условиях. Соглашение с 33-летним поляком рассчитано на два года.
В прошедшем сезоне на счету Вольски 28 (11+17) очков в 44 матчах регулярного чемпионата за "Магнитку" и "Куньлунь".
Всего в КХЛ обладатель Кубка Гагарина-2016 отметился 206 (88+118) результативными баллами в 269 играх.
The Kunlun Red Star has signed a new 2-year contract with Wojtek Wolski. 🙌😁 @WojtekWolski86 pic.twitter.com/5ojtVwq81q— Kunlun Red Star (@KRSchina) 22 июня 2019 г.
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