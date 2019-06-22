14:30 | Хоккей — КХЛ

Вольски подписал новый контракт с "Куньлунем"

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Как ранее сообщал "СЭ", нападающий "Куньлуня" Войтек Вольски​ переподписал контракт с китайской командой на новых условиях. Соглашение с 33-летним поляком рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне на счету Вольски 28 (11+17) очков в 44 матчах регулярного чемпионата за "Магнитку" и "Куньлунь".

Всего в КХЛ​ обладатель Кубка Гагарина-2016 отметился 206 (88+118) результативными баллами в 269 играх.

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