Волков близок к назначению генменеджером «Трактора»

Как стало известно «СЭ», Алексей Волков близок к назначению генеральным менеджером «Трактора».

По нашей информации, сейчас бывший генменеджер «Авангарда» находится в Челябинске.

Волков объявил об уходе из омского клуба в ноябре 2022 года. Он работал в «Авангарде» с 2021 года, в апреле того же года «Ястребы» стали обладателями Кубка Гагарина.

«Трактор» занимает последнее место в Восточной конференции после 54 матчей.