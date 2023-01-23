Волков близок к назначению генменеджером «Трактора»
Как стало известно «СЭ», Алексей Волков близок к назначению генеральным менеджером «Трактора».
По нашей информации, сейчас бывший генменеджер «Авангарда» находится в Челябинске.
Волков объявил об уходе из омского клуба в ноябре 2022 года. Он работал в «Авангарде» с 2021 года, в апреле того же года «Ястребы» стали обладателями Кубка Гагарина.
«Трактор» занимает последнее место в Восточной конференции после 54 матчей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|55
|42
|13
|88
|2
|ЦСКА
|52
|34
|18
|74
|3
|Локомотив
|55
|32
|23
|72
|4
|Динамо М
|54
|32
|22
|72
|5
|Торпедо
|53
|33
|20
|70
|6
|Витязь
|53
|26
|27
|60
|7
|Спартак
|54
|24
|30
|55
|8
|Северсталь
|54
|21
|33
|54
|9
|Динамо Мн
|54
|21
|33
|53
|10
|Куньлунь
|55
|19
|36
|43
|11
|Сочи
|53
|6
|47
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|55
|33
|22
|70
|2
|Металлург
|54
|30
|24
|68
|3
|Автомобилист
|53
|30
|23
|68
|4
|Ак Барс
|54
|30
|24
|68
|5
|Авангард
|53
|31
|22
|66
|6
|Сал. Юлаев
|54
|27
|27
|63
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Амур
|53
|24
|29
|54
|9
|Нефтехимик
|54
|25
|29
|53
|10
|Барыс
|56
|24
|32
|53
|11
|Трактор
|54
|22
|32
|52
Результаты / календарь
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
|23.01
|15:30
|
Сибирь – Амур
|4 : 6
|23.01
|17:00
|
Металлург – Барыс
|2 : 1 ОТ
|23.01
|17:00
|
Трактор – Ак Барс
|1 : 4
|23.01
|19:00
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -
Новости