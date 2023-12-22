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Сегодня, 10:44

Третьяк: «Нынешним звездам в КХЛ нужно пройти тест на умение стать настоящими лидерами»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что выступающим в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ звездам необходимо пройти тест на умение стать настоящими лидерами.

«Очень рад за всех игроков, которые ярко проявляют себя по ходу сезона, демонстрируют лидерские качества в чемпионате. Но любые параллели сейчас неуместны, — цитирует Третьяка ТАСС. — И в советское время, и в нынешнюю эпоху главный критерий звездного хоккеиста — способность быть лидером в самый важный момент. То есть забивать, приносить пользу команде в главных матчах — будь то решающие встречи клубного первенства либо международные турниры с участием сборной. Кто дает результат в матчах высшего уровня — тот и запоминается болельщикам на долгие годы. Надо пройти тест на умение быть настоящим лидером. Пожелаю всем, кто блистает в чемпионате, работать, не останавливаться на достигнутом».

22 декабря празднуется день рождения отечественного хоккея, поскольку в этот день стартовал первый чемпионат СССР.

Одним из лучших бомбардиров сезона КХЛ является игрок «Спартака» Николай Голдобин, набравший 54 очка (26+28). Лидером среди бомбардиров является хоккеист «Авангарда» Владимир Ткачев с 57 (15+42).

Источник: ТАСС
КХЛ
Владислав Третьяк
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Авангард 40 27 13 57
2 Металлург Мг 41 25 16 55
3 Лада 43 22 21 53
4 Сал. Юлаев 40 25 15 52
5 Ак Барс 42 24 18 50
6 Трактор 42 22 20 49
7 Автомобилист 43 22 21 49
8 Сибирь 43 19 24 45
9 Амур 41 17 24 41
10 Нефтехимик 41 15 26 38
11 Адмирал 39 12 27 33
12 Барыс 42 12 30 31
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 42 28 14 60
2 Спартак 42 27 15 58
3 Локомотив 40 26 14 55
4 СКА 41 27 14 55
5 Торпедо 42 25 17 53
6 ЦСКА 41 22 19 46
7 Северсталь 41 18 23 43
8 Динамо Мн 39 18 21 40
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 42 14 28 32
11 Витязь 42 13 29 31
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Куньлунь РС – Трактор
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