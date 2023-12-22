Третьяк: «Нынешним звездам в КХЛ нужно пройти тест на умение стать настоящими лидерами»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что выступающим в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ звездам необходимо пройти тест на умение стать настоящими лидерами.

«Очень рад за всех игроков, которые ярко проявляют себя по ходу сезона, демонстрируют лидерские качества в чемпионате. Но любые параллели сейчас неуместны, — цитирует Третьяка ТАСС. — И в советское время, и в нынешнюю эпоху главный критерий звездного хоккеиста — способность быть лидером в самый важный момент. То есть забивать, приносить пользу команде в главных матчах — будь то решающие встречи клубного первенства либо международные турниры с участием сборной. Кто дает результат в матчах высшего уровня — тот и запоминается болельщикам на долгие годы. Надо пройти тест на умение быть настоящим лидером. Пожелаю всем, кто блистает в чемпионате, работать, не останавливаться на достигнутом».

22 декабря празднуется день рождения отечественного хоккея, поскольку в этот день стартовал первый чемпионат СССР.

Одним из лучших бомбардиров сезона КХЛ является игрок «Спартака» Николай Голдобин, набравший 54 очка (26+28). Лидером среди бомбардиров является хоккеист «Авангарда» Владимир Ткачев с 57 (15+42).