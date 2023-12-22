Третьяк: «Нынешним звездам в КХЛ нужно пройти тест на умение стать настоящими лидерами»
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что выступающим в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ звездам необходимо пройти тест на умение стать настоящими лидерами.
«Очень рад за всех игроков, которые ярко проявляют себя по ходу сезона, демонстрируют лидерские качества в чемпионате. Но любые параллели сейчас неуместны, — цитирует Третьяка ТАСС. — И в советское время, и в нынешнюю эпоху главный критерий звездного хоккеиста — способность быть лидером в самый важный момент. То есть забивать, приносить пользу команде в главных матчах — будь то решающие встречи клубного первенства либо международные турниры с участием сборной. Кто дает результат в матчах высшего уровня — тот и запоминается болельщикам на долгие годы. Надо пройти тест на умение быть настоящим лидером. Пожелаю всем, кто блистает в чемпионате, работать, не останавливаться на достигнутом».
22 декабря празднуется день рождения отечественного хоккея, поскольку в этот день стартовал первый чемпионат СССР.
Одним из лучших бомбардиров сезона КХЛ является игрок «Спартака» Николай Голдобин, набравший 54 очка (26+28). Лидером среди бомбардиров является хоккеист «Авангарда» Владимир Ткачев с 57 (15+42).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|40
|27
|13
|57
|2
|Металлург Мг
|41
|25
|16
|55
|3
|Лада
|43
|22
|21
|53
|4
|Сал. Юлаев
|40
|25
|15
|52
|5
|Ак Барс
|42
|24
|18
|50
|6
|Трактор
|42
|22
|20
|49
|7
|Автомобилист
|43
|22
|21
|49
|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|45
|9
|Амур
|41
|17
|24
|41
|10
|Нефтехимик
|41
|15
|26
|38
|11
|Адмирал
|39
|12
|27
|33
|12
|Барыс
|42
|12
|30
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|42
|28
|14
|60
|2
|Спартак
|42
|27
|15
|58
|3
|Локомотив
|40
|26
|14
|55
|4
|СКА
|41
|27
|14
|55
|5
|Торпедо
|42
|25
|17
|53
|6
|ЦСКА
|41
|22
|19
|46
|7
|Северсталь
|41
|18
|23
|43
|8
|Динамо Мн
|39
|18
|21
|40
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|42
|14
|28
|32
|11
|Витязь
|42
|13
|29
|31
|22.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|22.12
|17:00
|
Металлург Мг – Амур
|- : -
|22.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Трактор
|- : -
|22.12
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -