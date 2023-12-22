«Динамо» Москва — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Динамо» выиграло у «Трактора» дома в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» занимает первое место в таблице Западной конференции с 60 очками в 42 матчах. «Трактор» идет шестым на Востоке с 49 очками в 42 играх.