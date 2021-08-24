Владислав Третьяк: «Назначение Федорова главным тренером ЦСКА стало для меня неожиданностью»

Трехкратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА Владислав Третьяк в интервью «СЭ» высказал свое мнение об увольнении Игоря Никитина и назначении на место главного тренера московских армейцев Сергея Федорова.

— ЦСКА прямо перед выходом из отпуска поменял главного тренера. Назначение Федорова выглядит спонтанным, поэтому переубедите меня, что со стороны решение не выглядит как риск и авантюра.

— Не буду переубеждать. Это решение руководства. В ЦСКА ставят только одну задачу — выиграть Кубок Гагарина. В клубе премиальные полагались лишь за чемпионство в отличие от других команд. То, что ЦСКА играл не в атакующий хоккей, очевидно. О чем можно говорить, если в финале команда так мало забивает — от силы один-два гола, а то и совсем ничего. Неужели у соперника такие сильные голкиперы? Конечно, нет. Нацеленности на ворота не хватило, вся игра шла в углах, бросков совершали мало.

Хотя для меня решение заменить Никитина на Федорова перед самым выходом из отпуска тоже стало неожиданностью. Я хорошо знаю Сергея как игрока. Мы с ним часто сидели вместе на матчах ЦСКА и обсуждали каждый момент. Он очень сильно разбирается в тактике, в игровых нюансах. Но понимать происходящее и критиковать, глядя на процесс со стороны, легче всего. Влиять самому на каждого хоккеиста, давать определенные указания тому или иному звену — уже очень сложно. Только сезон покажет, сможет ли Федоров справиться с новой для себя должностью.

— Ментально он готов к этому вызову?

— Обсудим в конце сезона. По своим данным готов. Но не каждый хороший игрок становится сильным тренером.

— Есть похожий пример с Игорем Ларионовым, который неожиданно пришел в тренерскую профессию почти в 60 лет. Пока не все получается.

— Да, не все. Но Федоров в отличие от Ларионова находился внутри команды — работал генеральным менеджером, помогал на тренировках Дмитрию Квартальнову, постоянно присутствовал на матчах. Тогда как Игорь больше скаут и агент. Он не имел такой же практики, как Федоров. Ларионов грамотный, знает хоккей, но в тесном контакте с командой ранее не был.

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