Третьяк считает, что с введением потолка зарплат расстановка сил в КХЛ не изменилась

Президент ФХР, лучший вратарь XX века Владислав Третьяк в интервью «СЭ» высказал мнение об одной из реформ лиги — жестком потолке зарплат.

— ЦСКА и вы лично были против ведения жесткого потолка. Однако в КХЛ выросла интрига, появился новый чемпион, в нынешнее межсезонье подтянулось несколько команд. Вам по-прежнему не нравится эта реформа?

— Все осталось по-прежнему. В финале, как и недавно, снова встречались «Авангард» и ЦСКА.

— Прошел всего год с момента введения жесткого потолка.

— Дальше тоже ничего не поменяется. Пока я не увидел, чтобы потолок привнес что-то новое. Мы только потеряли возможность приглашать в Россию кого-то из игроков, выступающих в НХЛ. В наших интересах переманить оттуда как можно больше хоккеистов. Нам надо побеждать на чемпионате мира, поэтому лучше иметь здесь как можно больше сильных кандидатов в сборную России.

— От сезона сенсаций не ждете?

— Претенденты все те же — ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард». Может, и «Магнитка» подтянется.

— А «Трактор»?

— Состав в Челябинске собрали хороший. Неплохо выглядели. Но смогут ли удержаться после такого старта? Спорт — непредсказуемая штука. Тот же «Авангард» прошлый сезон начинал не очень хорошо, но потом стал добавлять с каждой игрой, сильно выступил в плей-офф и завоевал Кубок Гагарина. Молодцы!

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