Владислав Окоряк: «Хоккеисты как солдаты. Им не важно, какой у них командир»

Вратарь ярославского «Локо» Владислав Окоряк после победы на молодежном Кубке мира отметил, что у команды не возникло проблем, когда тренер Дмитрий Красоткин перешел в «Локомотив».

— У «Локо» ощущается преимущество над соперниками за счет наличия в команде звезд с опытом игры в КХЛ — Григория Денисенко, Николая Коваленко и Кирилла Слепца?

— В принципе, они показывают результат. Тот же Денисенко в Кубке забил два гола в финале. Это говорит само за себя. Лично мне всегда приятно играть с опытными ребятами, которые уже показали себя на взрослом уровне. Они поддерживают команду, ведут ее за собой как лидеры. И приносят только пользу коллективу.

— Как перестроились после ухода главного тренера Дмитрия Красоткина в штаб основного «Локомотива»?

— Хоккеисты как солдаты. Им не важно, какой у них командир. Они всегда идут в бой, сражаются. Тем более тренер у нас сейчас знакомый нам по МХЛ-Б. Мы с Игорем Викторовичем Меляковым не раз тренировались. Хорошо восприняли его назначение, поэтому готовы при нем биться за победу в Кубке Харламова.