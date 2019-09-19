Владислав Картаев: «Удалились и они реализовали большинство, потом мы немного подсели»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Картаев рассказал о ключевом моменте матча против «Авангарда» (2:5).

— Тяжелая игра была, играли до первой ошибки, когда счет был 2:2, — приводит слова форварда официальный сайт «Салавата». — Удалились и они реализовали большинство, потом мы немного подсели. Мы отыгрались с 0:2, была возможность выйти вперед, но еще раз повторюсь: они использовали большинство, а нам не повезло. В принципе была равная борьба, хорошая игра.

— Вернулся в команду перед сезоном из «Локомотива», из Западной конференции. Уже ощутил весь драматизм в играх «Востока»?

— Да, но думаю, что и на «Западе» игры проходят не менее драматично. Здесь болельщики активно поддерживают, полные трибуны и приятно тут играть. Болельщики гонят команду, это воодушевляет. Хочется биться и работать.

— Твоя шайба оказалась для «юлаевцев» первой в сегодняшнем матче. Как там все получилось?

— Шайба отлетела, игроки соперника упали, и я удачно оказался на отскоке, бросал в ворота. Голкипер не видел момента броска и шайба залетела.

— Нашу команду ожидает пятая домашняя игра подряд. Как себя чувствуете?

— У нас есть день, чтобы восстановиться и отдохнуть. Завтра потренируемся, поработаем и подготовимся к игре. Разберем ошибки и в бой.

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