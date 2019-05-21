Владислав Картаев: "Решение о переходе в "Салават Юлаев" принял быстро"

Новичок "Салавата Юлаева" Владислав Картаев заявил, что быстро принял решение о переходе в этот клуб. 27-летний российский форвард подписал с уфимцами однолетний контракт.

- Уфа мне хорошо знакома, я люблю этот город, - приводит слова Картаева официальный Твиттер "Салавата". - К тому же, моя жена уфимка, поэтому я очень рад оказаться в "Салавате".

Решение о переходе принял быстро. "Салават Юлаев" - это хорошая команда с большими амбициями и отличными условиями для тренировок! Этот клуб мне как родной и я приложу все усилия, чтобы помочь в достижении максимальных результатов.

Новичок "Салавата Юлаева", нападающий Владислав Картаев, прокомментировал свой переход 👉



💬Вернуться в фактически родную команду радостнее вдвойне?

🗨️Конечно, Уфа мне хорошо знакома, я люблю этот город. К тому же, моя жена уфимка, поэтому я очень рад оказаться в "Салавате". – ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 21 мая 2019 г.

В минувшем сезоне Картаев выступал за "Локомотив", в составе которого провел 47 матчей и набрал 14 (6+8) очков.

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