17:15 | Хоккей — КХЛ

Владислав Картаев: "Решение о переходе в "Салават Юлаев" принял быстро"

0
Обсудить

Новичок "Салавата Юлаева" Владислав Картаев заявил, что быстро принял решение о переходе в этот клуб. 27-летний российский форвард подписал с уфимцами однолетний контракт. 

- Уфа мне хорошо знакома, я люблю этот город, - приводит слова Картаева официальный Твиттер "Салавата". - К тому же, моя жена уфимка, поэтому я очень рад оказаться в "Салавате".

Решение о переходе принял быстро. "Салават Юлаев" - это хорошая команда с большими амбициями и отличными условиями для тренировок! Этот клуб мне как родной и я приложу все усилия, чтобы помочь в достижении максимальных результатов.

В минувшем сезоне Картаев выступал за "Локомотив", в составе которого провел 47 матчей и набрал 14 (6+8) очков.

Все о КХЛ - здесь

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ