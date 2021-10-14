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Владислав Каменев стал игроком ЦСКА

16:30
Владислав Каменев. Фото ХК СКА.
Владислав Каменев. Фото ХК СКА.
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Нападающий Владислав Каменев заключил контракт с ЦСКА, сообщает сайт клуба. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

Ранее 25-летний игрок выступал в КХЛ за магнитогорский «Металлург» (в 2013-2015 годах), а с 2020 года играл за СКА.

12 октября «Сибирь» получила права на Каменева в результате обменов, однако спустя два дня новосибирский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом.

В 2014 году нападающий был выбран на драфте НХЛ клубом «Нэшвилл Предаторз» под 42-м номером во втором раунде. Кроме «Нэшвилла» в НХЛ он выступал за «Колорадо Эвеланш».

Каменев — обладатель Кубка Гагарина 2014 года, двукратный серебряный призер чемпионата мира среди молодежных команд (2015, 2016).

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/vladislav_kamenev_stal_igrokom_tsska_/

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Иван Шитик все материалы автора
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