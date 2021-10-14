Владислав Каменев стал игроком ЦСКА
Нападающий Владислав Каменев заключил контракт с ЦСКА, сообщает сайт клуба. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
Владислав Каменев стал игроком ЦСКА!— ХК ЦСКА Москва (@hccska) October 14, 2021
Нападающий подписал с красно-синими контракт до конца сезона.https://t.co/3yWuDpbnJs pic.twitter.com/uVCtlCAbFo
Ранее 25-летний игрок выступал в КХЛ за магнитогорский «Металлург» (в 2013-2015 годах), а с 2020 года играл за СКА.
12 октября «Сибирь» получила права на Каменева в результате обменов, однако спустя два дня новосибирский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом.
В 2014 году нападающий был выбран на драфте НХЛ клубом «Нэшвилл Предаторз» под 42-м номером во втором раунде. Кроме «Нэшвилла» в НХЛ он выступал за «Колорадо Эвеланш».
Каменев — обладатель Кубка Гагарина 2014 года, двукратный серебряный призер чемпионата мира среди молодежных команд (2015, 2016).
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/vladislav_kamenev_stal_igrokom_tsska_/
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