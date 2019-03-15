Владислав Гавриков: "Со "Спартаком" увидели свои ошибки, теперь исправляем"

Защитник СКА Владислав Гавриков поделился впечатлениями от победы над "Локомотивом" (6:1) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии стал 2-0 в пользу армейцев.

– Добились победы за счет эффективности спецбригад. Мы выстояли в меньшинстве, был отрезок "пять на три", а потом реализовали свои моменты в большинстве.

– Насколько "Локомотив" был другим по сравнению с первой игрой?

– Сейчас вряд ли можно кого-то удивить: все смотрят видео, изучают друг друга и понимают, кто в каком ключе играет.

– Но агрессии у ярославцев было поменьше, они не так активно шли на вас в средней зоне.

– Агрессия была. Я бы не сказал, что что-то поменялось.

– Победа 6:1 может расслабить СКА?

– За такую победу, как и за 1:0, дают всего одно очко – нам в любом случае нужны еще две победы на "Локомотивом". Готовимся их одержать.

– Серию со "Спартаком" вы начали с двух домашних поражений. С "Локомотивом" играть проще?

– Совершенно разные соперники. Но в первом раунде мы увидели свои ошибки, теперь стараемся их исправлять. (Игорь Еронко)