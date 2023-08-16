Обладатель Кубка Петрова «Химик» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче

«Химик» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче — 6:4.

За клуб из Воскресенска забивали Максим Кровяков, Егор Филин, Герман Точилкин, Лев Стариков, Арсений Парамонов и Александр Булеяев. У нижегородцев хет-трик на счету Никиты Шавина, еще одну шайбу забросил Никита Артамонов.

Действующий чемпион ВХЛ «Химик» 1 сентября сыграет в стартовом матче сезона-2023/24 с «Югрой». «Торпедо» 18 и 19 августа проведет два товарищеских матча с «Дизелем».