Владимир Воробьев: "Анисин пропустит месяц-полтора"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после победы над "Витязем" (4:3) в матче Кубка мэра Москвы подчеркнул, что травмы выбили команду из колеи. По его словам, бело-голубые находятся в поиске сочетаний.

– Как оцените сыгранность команды в первом матче? – вопрос Воробьеву.

– Команда находится в стадии становления. Было не просто, отменили сборы в Пинске. По решению тренерского штаба проводили лето в Новогорске. Ищем оптимальные сочетания. К сожалению, травмы немного выбили нас из колеи. Много работаем, ищем сочетания, много молодежи появилось, на которую рассчитываем. Со временем они будут прибавлять.

– Новичков ждать уже не приходится. По первой пятерке меньше всего сомнений, а по второму и третьему звену будут изменения? Появилась информация, что у Анисина серьезная травма плеча, и он не начнет чемпионат. Это так?

– Не буду раскрывать карты. Что касается легионеров, у нас есть еще два места, и мы над этим работаем. Есть возможность усилиться. Первая пятерка, которая есть сейчас, и будет первой. Есть разные сочетания, будем искать. Ребята поправляются, и мы увидим в следующих матчах новые сочетания. А что касается Анисина, у него травма, и он пропустит месяц–полтора. Надеюсь, его диагноз не оправдается. Мы на него надеемся. (Елена ГРИГОРЕВСКАЯ)

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