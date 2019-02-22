Владимир Крикунов: "Сочетания в плей-офф останутся такими же"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Торпедо" заявил, что не планирует менять игровые сочетания в плей-офф.

- Первый период проспали, во втором, вроде, немножко разбегались, более-менее начали играть, наше первое звено использовало большинство, - цитирует Крикунова ТАСС. - В конце периода играли хорошо, а потом опять в третьем периоде не очень, хоть и забили, но в пустые ворота. Пробовали другое сочетание в большинстве, играл Закриссон. Мы даем ему больше игрового времени сейчас, потому что он более-менее играет, а там он был травмирован одно время, выпадал, выходил, потом снова травмировался, сейчас жив-здоров, слава богу.

Вряд ли к плей-офф будем что-то менять, скорее всего, тройки останутся такими же. Выходных не будет, мы работаем завтра, тренируемся, играем через два дня, послезавтра уже вылетаем.