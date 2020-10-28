Владимир Крикунов: «Получили два гола, которые были не обязательные»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:2 ОТ).

— Мы настроились, боролись. Получили два гола, которые были не обязательные. Немного не разобрались, особенно во второй шайбе, кто должен был брать этого игрока. Хорошо, что спасли ситуацию и в овертайме довели до победы.

Думаю, что ребята заслужили, поскольку боролись, плюс наши болельщики помогали, фан-сектор работал по полной. Всем спасибо за победу, — приводит слова тренера сайт бело-голубых.

— Вы после прошлого матча сказали, что продолжаете колдовать с ударными звеньями. Может пора Оскара Линдберга попробовать шестым?

— Шестым его поставить туда? У нас центральных нет пробовать его.

— Если серьезно, насколько вы довольны сочетаниями сегодня? Показалось, что второе звено выглядело не очень результативно, мало создавали.

— Да, есть там проблемы, там же играет Брюквин, а он у нас сейчас травмирован, к сожалению. Вроде начнет кататься, думаю, после перерыва выйдет. Там есть какое-то взаимопонимание, когда Брюквин играет там — что-то получается.

— Заявили сегодня Андрея Прибыльского восьмым защитником. Пытались разгрузить первые три пары обороны?

— Играли в четыре полные пятерки.

— У вас уже двухсотая победа, как вы относитесь к этой цифре? Сами считаете победы?

— Я не считаю, хорошо, что есть журналисты, статисты или КХЛ, которые все это считают.

— На тренировку приходил Александр Овечкин, а на матч вы его не позвали?

— Он сказал, что придет на ЦСКА.