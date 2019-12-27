Владимир Крикунов: «Начали хорошо. И это нас и погубило в дальнейшем»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3 ОТ).

— Я скажу, что начали хорошо, забили два гола. И это, наверное, нас и погубило в дальнейшем, — цитирует тренера официальный сайт «Барыса». — Успокоились, и пока не начали проигрывать 2:3, наверное, и не думали, что можем проиграть. И только при счете 2:3 включились в работу. Хотя мы и говорили ребятам, что противник играет хорошо. Что они будут атаковать, умеют атаковать.

Хотя мы первый период и выиграли 2:0, но моментов было много в наши ворота. Но у нас хорошо снова сыграл Бочаров. И хорошо, что после того, как пропустили третий гол, включились в игру. Удаление в конце игры нам помогло. Шестерых выпустили, сравняли. В овертайме наше первое звено забило победный гол.