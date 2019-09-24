«Витязь» в овертайме обыграл «Автомобилист» и вышел на первое место в лиге

«Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл «Автомобилист» — 1:0. Шайба на счету Артема Швеца-Рогового.

«Витязь» с 18 очками вышел на первое место в лиге. «Автомобилист» (17) — первый в турнирной таблице Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Швец-Роговой — 2 (бол., Лаюнен, Семин), 62:05 — 1:0.

Вратари: Самонов — Коварж.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 31 (11+9+10+1) — 43 (10+20+13+0).

Судьи: Бондарь, Гофман.

24 сентября. Подольск. ЛД «Витязь».

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