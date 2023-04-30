«Витязь» решил не продлевать контракт с главным тренером Буцаевым

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев покинул свой пост, сообщает официальный сайт команды.

«Контракт Вячеслава Буцаева с «Витязем» завершен и продлеваться не будет. Руководство подмосковного клуба благодарит Вячеслава Геннадьевича за работу в должности главного тренера в сезоне-2022/23», — говорится в сообщении.

52-летний Буцаев тренировал «Витязь» с мая прошлого года. В минувшем сезоне КХЛ клуб занял шестое место в таблице Западной конференции КХЛ и в первом раунде плей-офф уступил ярославскому «Локомотиву» (1-4).