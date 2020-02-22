«Витязь» проиграл «Северстали», но вышел в плей-офф
20:09
«Витязь» уступил «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2 Б. Подмосковный клуб набрал необходимое очко стал седьмым участником плей-офф от «Запада».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Кодола — 7 (бол., Петунин, Хохлов), 4:00 — 1:0. Семин — 18 (бол., Евсеенков, Макеев), 26:41 — 1:1.
Победный буллит: Петунин.
Вратари: Шугаев (Подъяпольский, 65:00) — Ежов.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 28 (14+9+5+0) — 31 (4+11+12+4).
Судьи: Гашилов, Гусев.
22 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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