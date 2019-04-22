"Витязь" продлил договор о сотрудничестве с питерским "Динамо"

"Витязь" продлил договор о сотрудничестве с санкт-петербургским "Динамо", информирует официальный сайт подмосковного клуба.

– Два года плодотворного успешного сотрудничества приносят плоды. В первый год нашего союза динамовцы стали победителями чемпионата ВХЛ. Мы довольны отношениями с "Динамо", -отметил генеральный менеджер "Витязя" Игорь Варицкий.

Напомним, "Динамо" в первом раунде плей-офф ВХЛ проиграло "Торосу". "Витязь" в первом раунде плей-офф КХЛ проиграл ЦСКА со счетом 0-4 в серии.