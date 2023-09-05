«Витязь» после разгрома от «Динамо» возместит расходы фанатов на следующий матч по промокоду 0:7

«Витязь» заявил о готовности возместить финансовые расходы болельщиков на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом».

Клуб решил сделать это после поражения подмосковной команды во встрече с минским «Динамо» (0:7). Матч прошел вчера, 4 сентября.

Именно сочетание — 0:7 — является промокодом для получения 100-процентной скидки.

«Хоккейный клуб «Витязь» принял решение о возмещении финансовых расходов болельщиков, купивших билеты на матч 06.09 между командами «Витязь» — «Адмирал». Для тех болельщиков, кто еще не приобрел билет на матч с «Адмиралом», действует промокод «0:7». Он даст 100-процентную скидку на матч», — говорится на официальном сайте команды.

Матч «Витязь» — «Адмирал» состоится завтра, 6 сентября. Начало — в 19.00 мск.