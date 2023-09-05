Тренер «Авангарда» Кравец — о театре: «Артисты и хоккеисты — это все игра»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец в интервью «СЭ» рассказал об увлечении театром.

— В таком хоккейном городе, как Омск, тренеру тяжелее работать из-за повышенного внимания? Думаю, вас часто узнают на улице.

— Действительно часто. Болельщики просят расписаться, сфотографироваться. Это нормально. Работа в таком городе и поддержка болельщиков только добавляют мотивации.

— Какое самое необычное место в Омске, где вас узнали?

— Один раз меня узнали в церкви. Правда, не подошли. Второй вариант — на колесе обозрения, когда меня узнали работники аттракциона. В театре еще был случай.

— Любите театр?

— В Омске очень хороший Академический театр драмы. Рад, что мы смогли несколько раз туда сходить. Надеюсь, в новом сезоне продолжим дружбу с этим театром.

— Ходите с семьей или командой?

— Планируем пойти командой. А так, ходили тренерским штабом с семьями.

— Что для вас театр?

— Артисты и хоккеисты — это все игра. На сцене больше души и мастерства, а на льду — другое мастерство и сила воли. Иногда нужно переключиться, отдохнуть и посмотреть, как другие играют.

— Давно увлеклись театром?

— В Санкт-Петербурге очень много театров. Жаль, что редко удавалось посещать. Несколько раз был в БДТ и других театрах оперы и балета. Мне это интересно, но не всегда хватает времени. В Омске это время появилось. Театр очень популярен — поэтому посетили.

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