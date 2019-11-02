«Витязь» переиграл «Северсталь». Макеев сделал дубль
19:19
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» принимал «Северсталь». Хозяева победили со счетом 2:1.
Дубль оформил нападающий подмосковной команды Алексей Макеев.
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«Витязь» (Подольск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Макеев — 6 (Семин, Бывальцев), 19:01 — 1:0. Макеев — 7 (Семин, Лаюнен), 26:43 — 2:0. Лишка — 7 (бол., Вовченко, Хабаров), 51:56 — 2:1.
Вратари: Ежов — Хакимов (59:27).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 32 (12+18+2) — 37 (7+13+17).
Судьи: Васильев, Хрибик.
2 ноября. Подольск. ЛД «Витязь».
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