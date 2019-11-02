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«Витязь» переиграл «Северсталь». Макеев сделал дубль

19:19
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» принимал «Северсталь». Хозяева победили со счетом 2:1.

Дубль оформил нападающий подмосковной команды Алексей Макеев.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Макеев — 6 (Семин, Бывальцев), 19:01 — 1:0. Макеев — 7 (Семин, Лаюнен), 26:43 — 2:0. Лишка — 7 (бол., Вовченко, Хабаров), 51:56 — 2:1.

Вратари: Ежов — Хакимов (59:27).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (12+18+2) — 37 (7+13+17).

Судьи: Васильев, Хрибик.

2 ноября. Подольск. ЛД «Витязь».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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